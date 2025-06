Sujeitos a multa de R$ 1 milhão, professores do DF iniciam greve por tempo indeterminado Decisão judicial da semana passada considerou greve ilegal, mas sindicato recorreu Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 09h06 (Atualizado em 02/06/2025 - 09h36 ) twitter

Mesmo com multa diária de R$ 1 milhão, greve ainda não tem data para acabar Tony Oliveira/Agência Brasília - 26/05/2025

Os professores das escolas públicas do Distrito Federal entraram em greve nesta segunda-feira (2) por tempo indeterminado. No entanto, uma decisão judicial da semana passada classificou o movimento como ilegal e determinou que os profissionais deveriam garantir a continuidade das aulas. A sentença também estipulou uma multa diária de R$ 1 milhão em caso de descumprimento.

O diretor do Sinpro (Sindicato dos Professores do Distrito Federal), Samuel Fernandes, considerou a decisão da Justiça “desproporcional” e já havia afirmado, ainda na semana passada, que os profissionais manteriam o calendário aprovado em assembleia. Ele também confirmou que, nesta segunda-feira, será escolhido o comando da greve por meio de uma eleição.

A reportagem da RECORD BRASÍLIA foi até a 907 Norte e encontrou a escola de portas fechadas. Já no Elefante Branco, na 908 Sul, houve uma pequena movimentação pela manhã, pois alguns professores estavam na unidade escolar para dar aulas.

A diarista e cantora Sueli Campo saiu do Recanto das Emas para levar os dois filhos até o Plano Piloto, porque, segundo os professores, haveria aula, apesar do movimento grevista.

“A princípio, a greve seria geral, mas, na sexta-feira, eles avisaram no grupo com todos os pais que haveria aula até as 13h. [...] A gente trabalha, então já conta com a escola em período integral. No fim das contas, eles acabam indo com a gente para o trabalho.”

Entenda

Além da reestruturação da carreira, os professores reivindicam a nomeação de todos os aprovados no último concurso e a regularização do envio da relação de contribuições previdenciárias dos professores contratados temporariamente ao INSS. Segundo o sindicato, hoje o teto salarial no DF é de aproximadamente R$ 5.700.

Já a Secretaria de Educação afirmou que o Sinpro deve assumir todas “as responsabilidades legais decorrentes do descumprimento da ordem judicial”.

A pasta reforçou que a paralisação causa prejuízos significativos à educação pública, afetando mais de 450 mil estudantes da rede e comprometendo o calendário letivo. Além disso, destacou que a greve poderá impactar diretamente os próprios professores, que terão de repor os dias parados — o que poderá afetar o recesso de julho e a organização pessoal e profissional de toda a categoria.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria para obter mais detalhes sobre o funcionamento das escolas nesta segunda-feira e aguarda resposta.

