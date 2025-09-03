Qual é a situação do projeto da anistia em meio ao julgamento de Bolsonaro?
Ala governista teme que proposta avance após articulação do governador de SP, Tarcísio de Freitas
Em meio ao julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por tentativa de golpe de Estado, nesta semana, as negociações em torno do projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas no 8 de janeiro avançaram na Câmara dos Deputados.
O projeto ganhou fôlego na terça-feira (2), quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi pessoalmente a Brasília para aumentar as negociações ao texto.
Tarcísio angariou o apoio do Republicanos ao projeto. Agora, o partido se junta ao PP, União, Novo e PL na pressão ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Em reunião de líderes da Câmara ontem, o centro pediu a Motta que a proposta seja votada após o julgamento do ex-presidente, que termina em 12 de setembro.
A ideia é que o texto seja uma anistia ampla, geral e irrestrita, incluindo Bolsonaro.
A ala governista considera que a proposta realmente deve avançar agora. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta quarta-feira (3) que a urgência ao projeto será apreciada na próxima semana.
Mais conversas
Já o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que alega ter mais de 300 votos em favor da proposta, disse não saber sobre a urgência, mas que vai conversar com Motta na quinta-feira (4) sobre o assunto.
O PL da anistia, contudo, ainda não tem um relatório e nem um relator.
