Qual é a situação do projeto da anistia em meio ao julgamento de Bolsonaro? Ala governista teme que proposta avance após articulação do governador de SP, Tarcísio de Freitas Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 16h28 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h51 )

Proposta ganhou fôlego com articulação do governador de SP, Tarcísio Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 03/09/2025

Em meio ao julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por tentativa de golpe de Estado, nesta semana, as negociações em torno do projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas no 8 de janeiro avançaram na Câmara dos Deputados.

O projeto ganhou fôlego na terça-feira (2), quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi pessoalmente a Brasília para aumentar as negociações ao texto.

Tarcísio angariou o apoio do Republicanos ao projeto. Agora, o partido se junta ao PP, União, Novo e PL na pressão ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em reunião de líderes da Câmara ontem, o centro pediu a Motta que a proposta seja votada após o julgamento do ex-presidente, que termina em 12 de setembro.

A ideia é que o texto seja uma anistia ampla, geral e irrestrita, incluindo Bolsonaro.

A ala governista considera que a proposta realmente deve avançar agora. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta quarta-feira (3) que a urgência ao projeto será apreciada na próxima semana.

Já o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), que alega ter mais de 300 votos em favor da proposta, disse não saber sobre a urgência, mas que vai conversar com Motta na quinta-feira (4) sobre o assunto.

O PL da anistia, contudo, ainda não tem um relatório e nem um relator.

