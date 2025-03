Títulos eleitorais de 42 mil moradores do Distrito Federal podem ser cancelados Prazo para regularização é 19 de maio; quem tiver o título cancelado fica impedido de vários direitos civis Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 18h24 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h59 ) twitter

Ceilândia é o local com mais irregularidades Fábio Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O Distrito Federal tem 42.042 moradores que estão com risco de ter os títulos de eleitor cancelados por terem deixado de votar e não terem justificado a ausência nas três últimas eleições. Segundo o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do DF), o período abrange o segundo turno da eleição de 2020 e os dois turnos da eleição de 2024.

Ceilândia é o local com mais pessoas em situação irregular, com 8.654 eleitores com possibilidade de cancelamento. A região tem três cartórios eleitorais.

O prazo para regularização é 19 de maio. Para consultar a situação do título e fazer a regularização, existem três opções:

acessar o Autoatendimento Eleitoral, no site do TREDF;

acessar o e-Título

comparecer a qualquer cartório eleitoral.

Para os que optarem por ir presencialmente a um cartório eleitoral, é preciso apresentar um documento oficial com foto, o título eleitoral — ou e-Título — comprovantes de votação ou de justificativas eleitorais e, se for o caso, comprovante de pagamento de multa ou de dispensa de recolhimento.

O TRE ressalta que o cidadão que está com o título eleitoral cancelado fica impedido de vários direitos civis, como emissão de identidade e de passaporte, de receber alguns benefícios sociais do governo federal, de se matricular em universidades públicas e de tomar posse em cargos públicos. Além disso, o voto nas próximas eleições também não é possível.

A medida não se aplica a menores de 18 anos, maiores de 70, pessoas analfabetas ou com deficiência e que comprovem dificuldade extrema para exercer o voto.