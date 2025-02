TJDFT mantém prisão preventiva de homem que esfaqueou motorista em briga de trânsito Vítima de 41 anos precisou passar por cirurgia após ser atingido no abdômen; caso aconteceu em Ceilândia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 10h58 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h43 ) twitter

Justiça avaliou periculosidade do suspeito Toninho Tavares/Agência Brasília - 28.

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão preventiva de um motorista que esfaqueou outro condutor durante uma briga de trânsito. O caso aconteceu na segunda-feira (27), no Setor M de Ceilândia. O suspeito chegou a fugir do local após cometer o crime, mas foi localizado pela polícia e preso em flagrante.

No processo, o Ministério Público do DF se manifestou pela conversão da prisão em preventiva, enquanto a defesa pediu a liberdade provisória.

Na decisão, no entanto, o juiz defendeu que o flagrante efetuado pela polícia não apresentou ilegalidade, não havendo razões para relaxar a prisão. O magistrado entendeu também que há fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, principalmente porque o caso apresenta gravidade concreta.

“Na ocasião, embora em estado aparentemente grave, a vítima não veio a falecer porque foi prontamente socorrida e levada ao hospital, onde teria realizado procedimento cirúrgico”, avaliou. Segundo o magistrado, o modo de agir do autuado demonstra especial periculosidade, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Para o juiz, no momento as medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes e adequadas. O inquérito do caso foi levado para a 3ª Vara Criminal de Ceilândia.

Brigas de trânsito no DF

Entre 2014 e 2023, as brigas de trânsito no Distrito Federal resultaram em 236 pessoas agredidas e 12 tentativas de homicídio. Os dados são de levantamento exclusivo feito pelo portal R7 através da Lei de Acesso à Informação e apontam para o total de 733 discussões no trânsito registradas pela Polícia Civil do DF.

Em uma delas, um homem de 22 anos foi morto após levar quatro tiros devido a uma discussão por causa de uma manobra feita para estacionar. O caso aconteceu em 2019, no Itapoã.

Dentre as regiões administrativas com maior incidência de casos, lidera o ranking: Taguatinga (111 casos de briga), a região central de Brasília (91) e Ceilândia (73).