Tribunal de Contas dá 15 dias para Juracy Lacerda esclarecer suposto conflito de interesse Secretário de saúde assumiu o cargo depois de ser diretor-presidente do Iges Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/07/2025 - 09h15 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h15 )

Juracy Lacerda foi nomeado como secretário de saúde em fevereiro deste ano Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

O TCDF (Tribunal de Contas do DF) determinou que o secretário de Saúde Juracy Lacerda deve prestar esclarecimentos, em um prazo de 15 dias, sobre supostas irregularidades na nomeação dele para a pasta. Segundo uma denúncia apresentada pelo MPC (Ministério Público de Contas) do DF, há conflito de interesse na decisão, já que Lacerda exercia o cargo de diretor-presidente do Iges (Instituto de Gestão Estratégica do DF) antes de assumir o cargo.

O governador Ibaneis defende a nomeação, e afirma que “não existe conflito ou qualquer impedimento”. A Corte reconheceu a denúncia apresentada, e o secretário foi notificado da decisão nesta segunda-feira (30), tendo que responder até dia 15. Além dele, a Casa Civil também precisa se manifestar.

O MPC pediu que o secretário fosse afastado imediatamente do cargo, até que a situação fosse julgada. Lacerda foi nomeado como secretário de Saúde do DF em fevereiro deste ano, depois que Lucilene Florêncio pediu exoneração do cargo.

“É inequívoca a configuração do conflito de interesses, uma vez que a receita do IgesDF advém de repasses efetuados pelo próprio DF”, destacou.

“O atual secretário de Saúde, nessa condição, além de exercer controle direto sobre atos que ele próprio praticou enquanto gestor do IgesDF, continua a exercer poder elevado sobre a gestão e a administração do Instituto, que presidiu, agora, exercendo a função de Presidente do Conselho de Administração”, completou.

