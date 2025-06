Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos no DF acaba neste sábado Secretaria de Saúde avalia prorrogar a campanha devido à baixa adesão Brasília|Do R7, em Brasília 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos pode ser prorrogada Tony Oliveira/Agência Brasília - Arquivo

Se encerra neste sábado (14) o prazo de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano, sigla em inglês) para jovens de 15 a 19 anos no Distrito Federal . Normalmente, a vacina é administrada em pessoas de 9 a 14 anos, mas o público foi ampliado temporariamente para alcançar quem perdeu a chance de se imunizar na faixa etária prevista e reforçar a prevenção de cânceres relacionados ao vírus HPV.

Segundo a Secretaria de Saúde, a meta de vacinação era de 49 mil pessoas, mas até esta quinta-feira (12), apenas 2.275 da faixa etária ampliada foram imunizados. Dessa forma, a pasta avalia a possibilidade da campanha ser prorrogada mais uma vez.

O secretário Juracy Lacerda reforça a importância da medida. “Queremos aumentar a proteção no DF e abranger jovens que, por algum motivo, não puderam se imunizar na época estabelecida. A dose é única e não demora nada. Em compensação, a vacina é capaz de proteger contra diversas doenças para a vida toda”, pontua.

Em abril, uma estratégia foi adotada para atingir mais jovens da faixa etária alvo por meio de mensagens enviadas por WhatsApp, e 130 mil pessoas foram contatadas.

‌



“O imunizante serve de escudo contra verrugas genitais e alguns tipos de câncer, como os de útero, pênis, boca, ânus e laringe”, destaca a secretaria. A gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, afirma que a ampliação da dose é estratégica por ser para um “público altamente vulnerável ao HPV”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pontos de vacinação

Neste sábado, 50 pontos de vacinação estarão abertos pelo Distrito Federal. Além da vacina contra HPV, a população poderá se imunizar com as vacinas do calendário vacinal, exceto a BCG. A SES reforma que as vacinas contra influenza (gripe) são liberadas para todas as pessoas acima de seis meses.

‌



A lista completa de locais pode ser conferida neste link .

O vírus

O HPV é uma IST (infecção sexualmente transmissível) e infecta a pele, as mucosas oral, genital e anal, independente do gênero. A principal forma de transmissão é por via sexual, mas o contágio também pode ocorrer pelo simples contato direto entre os órgãos genitais, mesmo sem penetração.

‌



“Em muitos casos, a infecção pelo HPV não apresenta sintomas, mas pode desenvolver verrugas ou lesões que, ao longo do tempo, podem evoluir para câncer. Pessoas assintomáticas também são capazes de transmitir o vírus durante relações sexuais desprotegidas”, afirma a SES. Existem registros de que as lesões provocadas pelo HPV podem levar até 20 anos para se manifestar.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp