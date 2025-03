Veja como recuperar documentos e objetos perdidos no Carnaval do DF Primeiro passo é registrar boletim de ocorrência para formalizar a perda ou roubo e solicitar a segunda via dos documentos Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 05/03/2025 - 10h34 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h05 ) twitter

Metrô tem central de achados e perdidos Maria de Aquino/Secec-DF

A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou uma série de recomendações para auxiliar pessoas que perderam objetos de valor e documentos durante as festividades do Carnaval. Segundo a corporação, a orientação é registrar o boletim de ocorrência, para formalizar a perda ou roubo, assim como solicitar a segunda vida dos documentos que foram perdidos e alertar sobre possíveis fraudes. A vítima pode fazer esse alerta na delegacia física mais próxima ou realizar o comunicado de perda e roubo pelo portal online da Polícia Civil (acesse aqui).

Para solicitar a segunda via é necessário entrar em contato com a instituição responsável pela emissão do documento, como a Polícia Civil, para a carteira de identidade; o Tribunal Regional Eleitoral para o título de eleitor; e o Detran para a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

É importante lembrar que, no caso de perda, o boletim de ocorrência pode ser necessário para iniciar o processo de solicitação de uma segunda via.

O diretor do Instituto de Identificação da PCDF, Ruben Sérgio Veloso, destaca que, ao registrar o boletim, é importante incluir detalhes como quais objetos ou documentos foram perdidos, como RG, CPF, CNH ou cartão de crédito — e, se possível, detalhar a data e o local do ocorrido.

“Quem achar um documento também pode entregá-lo em uma delegacia móvel que está na Cidade Policial, na Torre de TV. Com a identificação em mão, os policiais conseguem contatar o dono e devolver”, orienta.

Achados e perdidos

A população também pode buscar o Posto Central de Objetos Achados e Perdidos do Metrô, que guarda cerca de oito mil objetos e documentos por ano. Para facilitar a localização de itens perdidos, a companhia implementou uma nova ferramenta no aplicativo Metrô-DF, disponível para download gratuito nos sistemas da Apple ou Android.

O app oferece uma seção específica para que o usuário registre a perda de um objeto ou documento, onde deve informar a data aproximada, a estação onde acredita que ocorreu a perda e uma descrição detalhada do item. Mesmo que a informação não esteja completamente precisa, os colaboradores do Metrô farão a busca no sistema para verificar se há algum item registrado com características semelhantes.

“Nossa orientação é acessar o aplicativo Metrô-DF e informar a perda. Por lá, o usuário descreve o que foi perdido, as equipes do Metrô-DF buscam pelo objeto no sistema e o status da busca será atualizado no app, onde a pessoa recebe a notificação”, explica o superintendente de Operação do Metrô-DF, Renato Avelar.

Se o objeto ou documento for localizado, o usuário poderá retirá-lo no Posto de Achados e Perdidos, apresentando alguma documentação de identificação civil com foto para comprovar a propriedade do item.

Com informações da Agência Brasília