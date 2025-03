Apreensão de facas, canivetes, drogas e estiletes; veja balanço deste Carnaval no DF 330 condutores foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool e 33 veículos foram levados ao depósito entre sábado e terça-feira Brasília|Do R7, em Brasília 05/03/2025 - 09h53 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h59 ) twitter

Carnaval no DF não teve registros de crimes graves Joel Rodrigues/Agência Brasília -

O Carnaval do Distrito Federal deste ano terminou sem registros de ocorrências graves na capital do país. O balanço é da coronel Ana Paula Habka, comandante-geral da Polícia Militar. Ela destacou que não houve nenhum registro de pessoas feridas por arma branca durante os quatro dias de folia. “Foi um Carnaval de paz e tranquilidade. Não tivemos nenhum registro de crime grave”, avaliou.

Para isso, a corporação atuou com vários pontos de revistas nos blocos que saíram às ruas no DF. A PMDF, entre sábado (1º) e terça-feira (4), apreendeu 113 facas, 265 tesouras, 28 canivetes, 10 estiletes e 5 navalhas.

Outras apreensões foram:

5 spray de pimenta;

6 armas de choque;

11 aerosóis;

01 soco-inglês;

03 simulacro de arma de fogo; e

48 objetos diversos.

Em relação a drogas, foram apreendidas maconha, cocaína, skank, haxixe, ecstasy e lança perfume, mas todas em pequenas quantidades.

‌



A Polícia Militar também atuou em outras atividades, como na prevenção a infrações de trânsito. Ao todo, foram 4,5 mil veículos abordados, com quatro detidos. Também foram flagrados 330 motoristas dirigindo sob influência de álcool e 58 flagrados sem habilitação. A polícia também encaminhou para o depósito 33 veículos por irregularidades diversas.

Além disso, para garantir a segurança das crianças, a corporação entregou 1,4 mil pulseirinhas de identificação para os responsáveis.