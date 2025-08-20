Bolsonaro planejou obter asilo político na Argentina, diz PF

A Polícia Federal indiciou nesta quarta (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentar interferir na ação penal da qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado. De acordo com documento divulgado no âmbito da operação, Jair Bolsonaro tinha a intenção de solicitar asilo político ao governo argentino.



Na análise do material apreendido, foi encontrado um arquivo de texto salvo no celular do ex-presidente no dia 10/02/2024, o qual revela a possibilidade do réu buscar asilo no país vizinho. Veja os detalhes no vídeo.