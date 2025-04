Veja vídeo de audiência judicial em que mulher vítima de violência doméstica foi sequestrada no DF Suspeito ficou em um carro com a vítima para coagir a mulher durante o depoimento Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h28 ) twitter

Um homem foi preso na terça-feira (1º) após sequestrar a companheira que o denunciava por violência doméstica durante uma audiência virtual. O objetivo do suspeito era coagir a vítima para guiar o depoimento dela e impedir que contasse detalhes das agressões.

A mulher estava em videoconferência com o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), o TJDFT (Tribunal de Justiça do DF e Territórios) e a Defensoria Pública.

No vídeo é possível assistir ao momento em que uma servidora do TJDFT pergunta se a mulher estava bem. Ela responde que sim, mas mostra o homem que está abaixado no banco ao lado dela e faz um sinal negativo com a cabeça. Em seguida, a servidora pergunta onde a mulher estava.

O agressor, contra quem ela tinha uma medida protetiva, mantinha a mulher refém desde o dia anterior, na segunda-feira (31). Ainda durante a audiência judicial, os órgãos emitiram um mandado de prisão contra o suspeito.

A Polícia Militar do DF foi acionada e mobilizou equipes para localizar a vítima, com o policiamento de prevenção orientado à violência doméstica do 27º Batalhão.

Suspeito ficou em um carro com a vítima com objetivo de coagir a mulher durante o depoimento Divulgação/PMDF - 2.4.2025

As diligências começaram por volta das 16h30 para identificar o veículo em que a vítima e o agressor estavam e contou com apoio de unidades especializadas e um helicóptero.

As forças de segurança montaram um cerco nas regiões de Taguatinga, Samambaia e Ceilândia para impedir a fuga do suspeito.

Por volta das 18h, os policiais interceptaram o veículo na DF-457. O agressor, com antecedentes por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, acabou preso em flagrante e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia.

Além da acusação de sequestro, também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra ele por descumprimento de medida protetiva.

