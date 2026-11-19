Um caminhão utilizou uma área de escape do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (19), evitando um possível acidente. A estrutura de segurança permitiu que o veículo parasse sem atingir outros automóveis.



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