A força da chuva deixou ruas alagadas e assustou moradores do distrito de Cruz Vera, em Brazópolis, no Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a água teria chegado a 1,5 metro de altura em alguns imóveis.



Imagens registradas no local mostram a dimensão do alagamento, que tomou conta das ruas do distrito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e permaneceu na região até o recuo das águas.



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