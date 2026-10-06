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Vídeo mostra momento em que homem é vítima de golpe ao sacar dinheiro em caixa eletrônico

Idoso sacou R$ 1 mil em uma farmácia de Belo Horizonte antes de ser abordado por suspeito na saída do estabelecimento

Minas Gerais|Do R7

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Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, de 70 anos, estava dentro de uma farmácia no bairro Copacabana, na região Norte de Belo Horizonte. Ele faz um saque de R$ 1 mil, confere o dinheiro e deixa o estabelecimento.

Logo depois, um suspeito se aproxima do caixa eletrônico e aparenta colocar um papel sobre a máquina. Em seguida, ele vai até a rua e chama o idoso para conversar.

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