Um motorista foi arremessado para fora do carro que dirigia após o veículo ser atingido por um trem na cidade de Perdões, no Sul de Minas Gerais. O acidente aconteceu no momento em que o automóvel atravessava a ferrovia.



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