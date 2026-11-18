Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após jogar água fervente no rosto de uma vizinha. Segundo a corporação, a agressão teria sido motivada por um desentendimento envolvendo comentários sobre procedimentos estéticos realizados pela mulher.



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