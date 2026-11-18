Veja momento em que mulher joga água quente no rosto de vizinha em MG
Agressão teria sido motivada por um desentendimento envolvendo comentários sobre procedimentos estéticos
Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após jogar água fervente no rosto de uma vizinha. Segundo a corporação, a agressão teria sido motivada por um desentendimento envolvendo comentários sobre procedimentos estéticos realizados pela mulher.
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