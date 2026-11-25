Um homem foi baleado durante um assalto no bairro Arvoredo I, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (25), quando a vítima foi abordada por um suspeito em uma motocicleta, que anunciou o assalto e roubou sua correntinha.



Segundo a polícia, o homem tentou reagir à ação criminosa, mas foi atingido por um disparo de arma de fogo. Com uma fratura na perna, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital do município.



Após o crime, o suspeito fugiu do local.



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