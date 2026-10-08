Logo R7.com
RecordPlus
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Veja momento em que caminhão desgovernado cai dentro de um córrego em MG

PM afirma que veículo estava com um motorista e o ajudante; vítimas foram socorridas por populares que estavam na região

Minas Gerais|Do R7

  • Google News

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão desce uma rua em alta velocidade e vai parar dentro de um córrego, por volta de 14h30 desta quinta-feira (8), no bairro São Miguel, no Barão de Coisas, na região Central de Minas, a 96 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Miliar, o veículo estava com um motorista e o ajudante. Eles foram socorridos por populares e, depois, por equipes do SAMU e do Resgate Voluntário da cidade. As vítimas seriam servidores municipais e estavam no veículo que prestava serviços para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Grande BH
  • Acidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.