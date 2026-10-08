Veja momento em que caminhão desgovernado cai dentro de um córrego em MG

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão desce uma rua em alta velocidade e vai parar dentro de um córrego, por volta de 14h30 desta quinta-feira (8), no bairro São Miguel, no Barão de Coisas, na região Central de Minas, a 96 km de Belo Horizonte.



Segundo a Polícia Miliar, o veículo estava com um motorista e o ajudante. Eles foram socorridos por populares e, depois, por equipes do SAMU e do Resgate Voluntário da cidade. As vítimas seriam servidores municipais e estavam no veículo que prestava serviços para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



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