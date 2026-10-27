Veja carro desgovernado que ficou pendurado em muro após invadir casa na Grande BH

Um carro ficou pendurado em um muro após o motorista perder o controle e invadir uma casa em Palmital, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o condutor, de 63 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido e encaminhado ao hospital. O veículo atingiu a estrutura do imóvel e ficou parcialmente suspenso no local.



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