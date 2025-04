Buraco negro 600 mil vezes maior que o Sol está se aproximando da Via Láctea, mostra pesquisa Nuvens de Magalhães, localizadas a cerca de 160 mil anos-luz da Terra, estão em processo de aproximação da nossa galáxia Internacional|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Telescópio Hubble captura imagem da Nuvem de Magalhães Divulgação/Nasa

Uma nova pesquisa publicada no The Astrophysical Journal no início de abril revelou a possível existência de um buraco negro supermassivo escondido nas Nuvens de Magalhães, que são duas galáxias satélites que orbitam a Via Láctea. O objeto tem uma massa estimada em 600 mil vezes a do Sol e está se aproximando gradualmente da nossa galáxia.

A descoberta foi feita por uma equipe do Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian, que identificou o buraco negro por meio do rastreamento de estrelas hipervelozes, corpos celestes que se movem a velocidades extremamente altas, sugerindo que foram ejetados por fortes interações gravitacionais, como as provocadas por buracos negros.

As Nuvens de Magalhães, localizadas a cerca de 160 mil anos-luz da Terra, estão em processo de aproximação da Via Láctea e devem colidir com ela em aproximadamente dois bilhões de anos. Os pesquisadores acreditam que, caso se confirme a presença desse buraco negro, ele poderá se fundir com Sagitário A*, o buraco negro no centro da nossa galáxia, formando uma estrutura ainda mais massiva.

A pesquisa foi liderada pelo astrofísico Jiwon Jesse Han, que utilizou dados do telescópio europeu Gaia para medir o movimento de 21 estrelas hipervelozes. Destas, nove pareciam ter sido lançadas das Nuvens de Magalhães, um padrão que sugere a presença de um buraco negro supermassivo nessas galáxias.

O modelo que explica esse fenômeno é conhecido como “mecanismo de Hills”, no qual um buraco negro interage com um par de estrelas e ejeta uma delas a altíssima velocidade. Esse tipo de análise foi usado anteriormente para comprovar a existência de Sagitário A*, em 1974.

Fusão galáctica

Embora a colisão entre a Via Láctea e as Nuvens de Magalhães esteja distante no tempo, os cientistas acompanham com atenção os efeitos que esse encontro pode gerar.

A fusão entre os buracos negros centrais dessas galáxias é uma das possibilidades consideradas, com impactos significativos sobre a estrutura da nossa galáxia.

A presença de um buraco negro supermassivo em uma galáxia satélite como as Nuvens de Magalhães também traz novas implicações sobre a formação e a evolução dessas estruturas no universo. Tradicionalmente, acredita-se que buracos negros dessa escala habitam apenas o centro de galáxias maiores.

