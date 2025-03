Satélite da Nasa faz mapeamento detalhado das profundezas do oceano

Um satélite da Nasa conseguiu realizar um dos mapeamentos mais detalhados das profundezas do oceano . No artigo, publicado na revista Science, foi possível medir a altura da água em quase toda a superfície da Terra. Assim, os pesquisadores podem usar essas diferenças de altura para criar um tipo de mapa topográfico e avaliar as mudanças no gelo marinho.



Os cientistas também puderam entender melhor e analisar as correntes marítimas e alguns processos geológicos do planeta. Ao todo, o dispositivo capturou um total de 100 mil montanhas subaquáticas — que influenciam o movimento do calor e também de nutrientes no fundo do mar . Agora, os pesquisadores esperam se concentrar em refinar a imagem captada, calculando uma profundidade mais exata.