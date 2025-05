Reino Unido anuncia investimento bilionário em treinamento da população para o mercado de trabalho

O governo do Reino Unido anunciou, nesta terça-feira (27), um investimento bilionário em treinamento da população para o mercado de trabalho. A medida faz parte de um plano para capacitação local e preenchimento de lacunas, a fim de reduzir a dependência de imigrantes . Segundo o comunicado, serão criadas 120 mil novas oportunidades de treinamento em setores-chave como construção, saúde e assistência social.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, explica que essa “é uma forma de priorizar os cidadãos a conseguirem empregos, e, ao mesmo tempo, combater a imigração”. Mais de um em cada cinco britânicos em idade ativa não tem emprego e não está procurando um. Dados oficiais recentes mostram uma taxa de inatividade de 21%.



Segundo o especialista, os números também são consequência da saída do Reino Unido da União Europeia e da redução de mais de 3% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. A pandemia de Covid-19 também impactou a condição dos britânicos em relação ao trabalho, comenta Brustolin.