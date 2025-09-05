Conheça a unidade ucraniana dedicada a combater a Rússia com robôs de ataque terrestre Brigada especial usa drones para atacar posições russas, lançar minas e até forçar rendições no campo de batalha Internacional|Do R7 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ucrânia cria unidade NC13 para uso de robôs de ataque terrestre no combate à Rússia.

A companhia já demonstra diversas aplicações, como ataques e colocação de minas durante batalhas.

Drones terrestres estão sendo usados para operações ofensivas e até rendição de soldados russos.

Robôs são considerados "soldados de ferro", simbolizando o futuro da guerra e minimizando riscos a soldados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ucrânia divulgou vídeo dos drones em ação no Telegram Reprodução/Telegram/3rd Assault Brigade

O Exército da Ucrânia acaba de dar mais um passo na modernização de suas forças. Dedicada totalmente ao uso de robôs de ataque terrestre, a nova companhia, batizada de NC13, pertence ao 3º Corpo do Exército e está subordinada à 3ª Brigada de Assalto, que atua atualmente na região de Kharkiv, palco de intensos combates contra a Rússia.

A apresentação da unidade veio acompanhada de um vídeo com demonstrações de diferentes veículos não tripulados de combate, conhecidos como UGVs. Entre eles, um modelo carregando uma metralhadora pesada de calibre 12,7 mm, além de outros veículos equipados com metralhadoras de 7,62 mm e lançadores de granadas.

Outro robô, menor e de quatro rodas, foi mostrado deixando minas antitanque no campo de batalha, evidenciando a versatilidade do equipamento.

A 3ª Brigada de Assalto já vinha utilizando drones terrestres em missões há meses. Eles têm servido para lançar ofensivas, colocar minas, transportar munições e até resgatar feridos sob fogo inimigo. Em julho, a unidade ganhou destaque internacional ao se tornar a primeira força ucraniana a obrigar soldados russos a se renderem a um robô terrestre.

‌



Além disso, a brigada mantém um programa de treinamento chamado Killhouse, onde ensina combatentes a operar esses equipamentos.

Ukraine's 3rd Separate Assault Brigade shows off its new ground attack robot technology (and a new dedicated robot company NC13).

(h/t @Maks_NAFO_FELLA) pic.twitter.com/K0uDosaOSP — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 3, 2025

O futuro da guerra

Com a criação da NC13, o Exército ucraniano consolida o uso de UGVs não apenas em apoio, mas como ferramentas diretas de combate. “Robôs evacuam, entregam munições e agora também lutam no campo de batalha. Esta é a nova realidade da guerra, onde nós ditamos as regras. Os robôs combatem, e você é quem comanda”, destacou o 3º Corpo de Exército, em comunicado.

‌



Essa não é a primeira vez que Kiev aposta em drones terrestres. Em agosto, o 20º Regimento de Sistemas Não Tripulados K-2 também anunciou a formação de um batalhão especializado, voltado principalmente para transporte de suprimentos e evacuação.

Ainda assim, é raro ver unidades ucranianas inteiras voltadas prioritariamente para ataques com robôs. Os UGVs conseguem carregar cargas explosivas maiores do que muitos drones aéreos e permitem que a Ucrânia mantenha operações ofensivas sem arriscar tanto seu limitado contingente de soldados. No entanto, a tecnologia não é barata.

‌



Nos últimos meses, o Ministério da Defesa da Ucrânia vem chamando esses equipamentos de “soldados de ferro”, destacando que eles representam o futuro da guerra e ajudam o país a manter posições e atacar sem colocar vidas humanas em risco.

