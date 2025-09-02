Rússia levaria cem anos para ocupar todo território da Ucrânia, comenta professor
Seria necessária intensa mobilização de tropas e recursos para manter o território sob controle de Putin, aponta especialista em relações internacionais
“A Rússia, ela poderia destruir completamente a Ucrânia com armas nucleares, mas essa radiação chegaria até a Rússia, chegaria até outros países da Europa e geraria uma guerra maior”, diz o analista internacional Vitelio Brustolin, nesta terça-feira (2).
O analista explica que a resistência da população ucraniana contra a ocupação russa resulta em um cenário difícil para as tropas de Moscou se estabelecerem completamente no local. “Levaria cem anos, porque é necessário uma força imensa de ocupação — e não basta só ocupar o território, tem que ficar lá”, de acordo com o especialista, baseado em informações do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
Brustolin pondera que a conjuntura do conflito não se restringe aos países diretamente envolvidos. “É uma guerra entre Rússia e seus aliados, Ucrânia e seus aliados.” Cada país que compra derivados de petróleo russos — como China e Índia — ajuda o Kremlin a financiar o esforço de guerra, conclui o analista.
Em meio a negociações, a guerra segue com ataques dois dois lados. Mais de 300 pessoas precisaram ser retiradas das casas depois de um ataque de drone ucraniano na Rússia. O Ministério da Defesa russo informou que unidades de defesa aérea destruíram 13 drones ucranianos na região de Rostov. Não foi informado quantos drones foram detectados. O ataque danificou vários prédios. Três pessoas, incluindo uma criança, tiveram ferimentos leves. Moradores foram levados para se abrigar em uma escola.
