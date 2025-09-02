Rússia levaria cem anos para ocupar todo território da Ucrânia, comenta professor Seria necessária intensa mobilização de tropas e recursos para manter o território sob controle de Putin, aponta especialista em relações internacionais

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A Rússia , ela poderia destruir completamente a Ucrânia com armas nucleares, mas essa radiação chegaria até a Rússia, chegaria até outros países da Europa e geraria uma guerra maior”, diz o analista internacional Vitelio Brustolin, nesta terça-feira (2).





O analista explica que a resistência da população ucraniana contra a ocupação russa resulta em um cenário difícil para as tropas de Moscou se estabelecerem completamente no local. “Levaria cem anos, porque é necessário uma força imensa de ocupação — e não basta só ocupar o território, tem que ficar lá”, de acordo com o especialista, baseado em informações do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.



