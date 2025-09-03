‘Ucrânia não tem poderio de resistência suficiente e é dependente de outros atores’, diz professor

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , vai pedir por mais pressão sobre Moscou ao se encontrar com aliados na Dinamarca e na França . Forças russas lançaram um amplo ataque aéreo com mais de 500 drones e dezenas de mísseis contra a Ucrânia, danificando a infraestrutura de energia e transporte.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (3), Felipe Vidal, professor de relações internacionais, diz que “a Ucrânia não tem poderio de resistência suficiente, ela é dependente de outros atores e esses outros atores vão o tempo todo medir até onde eles conseguem chegar”.



O chefe da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , Mark Rutte, disse que espera clareza na reunião. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , indicou que o país poderia apoiar qualquer plano europeu de manutenção da paz, mas não enviaria soldados americanos para Kiev. Já a Rússia se opõe a qualquer futura presença de tropas ocidentais de manutenção da paz no Leste Europeu .



Sobre o apoio de países europeus, Vidal pontua que, “eles estão deixando claro que vão continuar patrocinando a Ucrânia até certo grau, enquanto eles puderem, financeiramente falando, enquanto for benéfico para eles”.



“O Putin tem um poderio militar e um poderio econômico que vai muito além da maior parte dos países europeus, e que também, a contragosto deles, ainda é útil para esses próprios países”, completa.