Entenda a importância da Turquia nos esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , afirmou que discutiu maneiras de acabar com a guerra na Ucrânia com Vladimir Putin , durante um encontro na China. Erdogan também conversou com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo o presidente turco, tanto a Rússia quanto a Ucrânia ainda não estão prontos para uma reunião. Segundo a agência de notícias Reuters, o chefe do Executivo truco afirmou que as conversas nos últimos meses entre autoridades russas e ucranianas, em Istambul , mostraram que o caminho para a paz continua aberto.



A Turquia é um país importante por várias razões, como analisa Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense), em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (2). Dentre os motivos, está o controle da entrada e da saída do Mar Negro, além de ser um membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e com eloquência com Moscou, abrindo um canal de diálogo com os dois lados em uma posição estratégica.



O professor lembra que o país, desde o início da guerra na Ucrânia, está fornecendo drones para Kiev, do tipo Baykar — fundamentais no início do conflito. Ademais, a Turquia também aceitou a Suécia e a Finlândia na Otan, principalmente após negociações com Estocolmo. Desse modo, o país prova seu poder de negociação e conversa com os dois lados do conflito.



