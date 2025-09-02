Logo R7.com
Entenda a importância da Turquia nos esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia

Presidente turco afirmou que ambos países ainda não estão prontos para uma reunião, apesar de encontros ocorridos em Istambul

Conexão Record News|Do R7

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que discutiu maneiras de acabar com a guerra na Ucrânia com Vladimir Putin, durante um encontro na China. Erdogan também conversou com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo o presidente turco, tanto a Rússia quanto a Ucrânia ainda não estão prontos para uma reunião. Segundo a agência de notícias Reuters, o chefe do Executivo truco afirmou que as conversas nos últimos meses entre autoridades russas e ucranianas, em Istambul, mostraram que o caminho para a paz continua aberto.

A Turquia é um país importante por várias razões, como analisa Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense), em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (2). Dentre os motivos, está o controle da entrada e da saída do Mar Negro, além de ser um membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e com eloquência com Moscou, abrindo um canal de diálogo com os dois lados em uma posição estratégica.

O professor lembra que o país, desde o início da guerra na Ucrânia, está fornecendo drones para Kiev, do tipo Baykar — fundamentais no início do conflito. Ademais, a Turquia também aceitou a Suécia e a Finlândia na Otan, principalmente após negociações com Estocolmo. Desse modo, o país prova seu poder de negociação e conversa com os dois lados do conflito. 


“A Turquia é fundamental nessas negociações. A Turquia tem um grande exército também que pode ser empregado no caso de uma guerra. E o Erdogan está dizendo que nem o Putin, nem o Zelensky estão prontos para uma negociação. Depois de encontrar com o Putin, ele ligou para o Zelensky e ele admite que essa negociação só vai acontecer quando os dois líderes se encontrarem, mas que isso ainda está distante no radar”, conclui.

