Coreia do Norte realiza maratona internacional em homenagem a avô de Kim Jong-un Evento em Pyongyang marca retomada após seis anos de restrições pós-Covid-19 e celebra aniversário de Kim Il-sung, fundador do país Internacional|Do R7 07/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h07 ) twitter

Cerca de 200 atletas locais e estrangeiros, de países como China, Marrocos e Etiópia, participaram do evento Reprodução/X/@Frontlinestory

A Coreia do Norte realizou neste domingo (6) a Maratona Internacional de Pyongyang, evento que celebra o aniversário de nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder Kim Jong-un, nascido em 15 de abril de 1912.

Esta é a primeira vez que o evento é realizado desde 2019, pouco antes do país fechar as fronteiras por causa da pandemia de Covid-19, que estourou no ano seguinte, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Cerca de 200 atletas locais e estrangeiros, de países como China, Marrocos e Etiópia, participaram do evento, que incluiu maratonas completas, meias maratonas e corridas de 5 km e 10 km para homens e mulheres, disse a KCNA, a mídia estatal da Coreia do Norte.

A largada ocorreu no Estádio Kim Il-sung, com a presença de autoridades como o vice-primeiro-ministro norte-coreano, Pak Jong-gun, e o ministro dos Esportes do país, Kim Il-kuk.

A última edição do evento, em 2019, reuniu 950 atletas do Ocidente, número bem maior que o deste ano, de acordo com a Koryo Tours, agência especializada em viagens à Coreia do Norte.

O evento é uma das poucas janelas para estrangeiros conhecerem a capital norte-coreana. A Koryo Tours - que ofereceu pacotes de viagem incluindo a participação na maratona por 2.195 € (cerca de R$ 13.609) - descreveu a maratona como “uma experiência única” de interação com moradores do país.

A Coreia do Norte tem permitido a entrada de ocidentais desde o fim de fevereiro deste ano, reabertura que ocorreu após anos recebendo apenas turistas da Rússia, país com o qual Kim Jong-un tem mantido relações estreitas, incluindo apoio na guerra contra a Ucrânia.

Resultados das provas

Segundo a Yonhap, os corredores norte-coreanos dominaram as provas principais. Eles levaram ouro nas maratonas completas masculina e feminina e todas as medalhas das meias maratonas.

A prata na maratona completa masculina ficou com um etíope, enquanto o bronze, com um norte-coreano. Na feminina, uma norte-coreana levou a prata e uma etíope, o bronze, de acordo com a agência.

