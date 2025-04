Musk e Bessent protagonizam discussão acalorada na Casa Branca, diz jornal A secretária de imprensa da Casa Branca minimizou o episódio dizendo que ‘desentendimentos são normais’ Internacional|Do R7 23/04/2025 - 21h55 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h56 ) twitter

Em novembro, Musk criticou publicamente a escolha de Bessent para o Tesouro Reprodução/Record News

A tensão entre Elon Musk e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, atingiu um novo patamar na semana passada com uma discussão acalorada nos corredores da Casa Branca, segundo fontes ouvidas pelo site Axios.

A briga teria sido motivada por divergências em torno da reforma do IRS (Receita Federal dos Estados Unidos) e ocorreu fora da presença do presidente Donald Trump.

De acordo com uma das fontes, Musk se exaltou e começou a gritar, enquanto Bessent tentava manter a calma. “Elon estava gritando e divagando, e Scott simplesmente não estava aguentando”, disse a fonte.

Segundo outra pessoa próxima ao governo, o confronto escancarou as visões opostas dos dois sobre a condução das reformas: enquanto Bessent busca estabilidade e gradualismo, Musk adota uma postura mais radical. “Bessent tem dois mandatos: reformar e estabilizar. Elon tem uma missão: quebrar tudo no processo”, afirmou a fonte. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, também estava presente e teria apoiado Musk durante a discussão.

‌



Em novembro, o bilionário criticou publicamente a escolha de Bessent para o Tesouro, alegando que Howard Lutnick seria uma opção mais disposta a implementar mudanças estruturais. “O status quo está levando a América à falência”, escreveu na rede X.

Em nota oficial, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou o episódio. “Desentendimentos são normais em qualquer processo político saudável. Todos trabalham com um objetivo comum: implementar a visão do presidente Trump”, afirmou.

‌



Essa não foi a única disputa envolvendo Musk nos bastidores da Casa Branca. Em outro momento de tensão, o bilionário entrou em rota de colisão com o secretário de Estado, Marco Rubio, por conta da condução dos cortes de pessoal no Departamento de Estado.

Musk, encarregado por Trump de enxugar a burocracia federal, acusou Rubio de não cumprir as metas e de manter a máquina pública inchada.

‌



Rubio rebateu, alegando que 1.500 funcionários aceitaram pacotes de aposentadoria antecipada. Em tom sarcástico, teria respondido: “Quer que eu os recontrate só para você poder demiti-los ao vivo?”

Musk também já trocou farpas com Peter Navarro, conselheiro sênior de comércio exterior. Após ser criticado por ele, respondeu chamando Navarro de “idiota” e dizendo que ele era “mais burro que um saco de tijolos”.

Segundo a Bloomberg, Musk deixará o cargo de funcionário especial do governo no fim de maio, quando sua nomeação expira. Ainda assim, teria dito aos acionistas da Tesla que pretende continuar colaborando esporadicamente com o governo, cerca de um ou dois dias por semana, especialmente em temas ligados ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

