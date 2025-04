Análise: Musk reduz tempo atuando no governo americano após boicotes a suas marcas e quedas de valor

O empresário Elon Musk informou que vai reduzir bastante o tempo em que se dedica ao governo dos Estados Unidos .



Em conversa com o Conexão Record News sobre o assunto, Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, lembra que o cargo tinha expectativa de durar no máximo 160 dias por ano e destaca que a participação no governo gerou um boicote a marcas relacionadas à figura de Musk, como a Tesla, que sofreu até mesmo casos de destruição física , eventos que foram considerados terrorismo interno pelo governo norte-americano.



Feijó também afirmou que outro fator que pode ter influenciado a volta à Tesla : a necessidade do bilionário de dividir o tempo entre a empresa e o governo americano atrapalhou a velocidade de resolução de problemas da companhia.



Em uma teleconferência sobre os resultados trimestrais da fabricante de carros elétricos, Musk afirmou que, a partir do mês que vem, ele vai passar a dedicar mais tempo à empresa .



A multinacional divulgou recentemente que teve 71% a menos de lucro do que o registrado no mesmo período no ano anterior. A Tesla também corrigiu para baixo as previsões de resultado para o ano de 2025. Segundo Musk o trabalho no Departamento de Eficiência Governamental está na fase final.