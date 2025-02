Irã desrespeita Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, diz professor

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel , afirmou,neste domingo (16) que, apoiado pelos Estados Unidos , acabaria com a ameaça nuclear iraniana. Um dia depois, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, em comunicado, que o país continuará com a defesa do programa nuclear, que teria base nos direitos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.



Segundo o mestre em direito internacional Manuel Furriela, no entanto, a alegação do país de que os testes têm fins pacíficos, voltados à medicina e à geração de energia, não é verídica e esconde objetivos bélicos. “É de total interesse do Irã ter um armamento nuclear, principalmente para se proteger de eventual invasão de Israel ao seu território”, pontuou.