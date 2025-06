Putin: Rússia e China veem nova ‘ordem mundial’, e Moscou tem ‘propostas’ para crise Israel-Irã Presidente russo defendeu o diálogo para conter os riscos de agravamento da crise no Oriente Médio Internacional|Do Estadão Conteúdo 20/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Putin defendeu a necessidade de diálogo para conter os riscos de agravamento da crise Governo da Rússia - 26/06/2025

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (20) que Moscou e Pequim compartilham uma visão comum para a formação de uma nova arquitetura global.

“Rússia e China estão trabalhando juntas para construir uma ordem mundial multipolar justa, com base no primado do direito internacional e no papel central das Nações Unidas”, disse o líder russo durante discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

Putin ressaltou que o sistema atual “se baseia em regras que ninguém viu” e que o chamado “bilhão de ouro”, expressão usada por ele para se referir ao Ocidente, “quer manter sua dominação a qualquer custo”.

Para o presidente, o objetivo da Rússia é construir uma plataforma aberta e justa de crescimento global, e não modernizar “velhos mecanismos da era da globalização, que em grande parte se deslegitimaram”.

‌



Conflito entre Irã e Israel

Sobre a escalada das tensões no Oriente Médio, Putin declarou que a Rússia não está se propondo como mediadora no conflito entre Irã e Israel, mas ressaltou que o país mantém contato com todas as partes envolvidas.

“Temos nossas propostas, e estamos prontos para compartilhá-las”, disse, sem detalhar quais seriam essas ideias. Putin defendeu a necessidade de diálogo para conter os riscos de agravamento da crise.

‌



“É preciso evitar uma escalada, sentar-se à mesa de negociações e buscar uma solução aceitável para todos” afirmou.

Segundo ele, “ações impulsivas podem levar a consequências imprevisíveis, inclusive para aqueles que acham que estão no controle”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp