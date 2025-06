Pré-candidato à presidência da Colômbia é baleado durante campanha O estado de saúde do senador Miguel Uribe é desconhecido, mas considerado grave Internacional|Do R7 07/06/2025 - 21h58 (Atualizado em 07/06/2025 - 22h12 ) twitter

O senador Miguel Uribe Reprodução/Instagram - 07/06/2025

O senador Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, foi baleado, neste sábado (7), durante um evento de campanha, em Bogotá, capital do país. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Carlos Fernando Galán.

“O senador Miguel Uribe está recebendo atendimento de emergência após ser vítima de um ataque esta tarde em Fontibón. O atirador foi capturado. Toda a rede hospitalar de Bogotá está em alerta caso ele precise ser transferido. Minha total solidariedade ao senador Miguel Uribe e sua família”, publicou Galán nas redes sociais.

Segundo o jornal El Tiempo, o estado de saúde do candidato é desconhecido, mas considerado grave. Ele foi transferido imediatamente para um hospital. O jornal informou que um homem atirou nas costas de Uribe durante o encontro político e que os seguranças do político reagiram.

O governo colombiano, comandado pelo presidente Gustavo Petro, publicou uma nota condenando o ataque. “O Governo nacional rejeita categoricamente e com firmeza o ataque ao senador Miguel Uribe Turbay nas últimas horas”, informou.

“Este ato de violência constitui um atentado não só à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia”, prosseguiu.

A gestão de Petro ainda observou que qualquer ação que tente silenciar os políticos que participam da vida pública, por meio de intimidação ou violência, “é inaceitável e merece a mais profunda condenação do Estado e de seus cidadãos”.

“A paz, a coexistência e o respeito às diferenças são pilares fundamentais para a construção de uma sociedade justa e democrática”, finalizou o governo.

Ex-presidente do país, Álvaro Uribe lamentou o atentado. “Eles atacaram uma esperança do país, um grande marido, pai, filho, irmão, um grande colega de trabalho. Rezamos pela recuperação de Miguel. Depositamos nossa confiança nos médicos, nas Forças Armadas e na justiça. Apelamos à reflexão pública”, escreveu nas redes sociais.

