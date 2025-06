Vídeo: homem arrisca vida para salvar cadela presa em correnteza na Colômbia

Um homem colocou a vida em risco para resgatar uma cadela que havia ficado presa em meio à forte correnteza de um rio na Colômbia . A cena foi compartilhada na internet e tem comovido internautas nas redes sociais.



Segundo relatos, o animal se enroscou em pedras devido ao fluxo do rio. Ao perceber a situação, o homem amarrou uma corda ao próprio corpo e se apoiou no tronco de uma árvore para alcançar a fêmea, que estava visivelmente em sofrimento.



Após uma ação delicada e arriscada, ele conseguiu agarrar a cadela. Na sequência, os dois foram puxados para fora do rio com a ajuda de outro rapaz que acompanhava o resgate.