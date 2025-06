Putin não tem credibilidade para mediar conflito entre Israel e Irã, analisa especialista

O governo da Rússia se ofereceu para atuar como mediador do conflito no Oriente Médio, em meio à troca de ofensivas entre Israel e Irã. O assunto foi tratado entre o presidente do país, Vladimir Putin, e seu par americano, Donald Trump, que teria se mostrado aberto à possibilidade em ligação no último domingo (15).



O porta-voz do governo russo ressaltou que os ataques estão agravando a crise, e que as causas do conflito devem ser abordadas. Na última semana, antes da escalada na tensão, o país havia proposto remover urânio enriquecido do Irã para converter em combustível de reatores civis.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais, Vitelio Brustolin, afirma que, apesar dos esforços, “ninguém leva a sério Putin como mediador de um conflito, já que ele está em guerra há três anos e quatro meses com a Ucrânia”. O especialista pontua que o Irã é um aliado da Rússia e, se cair, prejudica a posição russa no Oriente Médio.