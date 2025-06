Entenda por que Putin mantém posição 'neutra' em conflito entre Israel e Irã

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (19), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, comenta os ataques israelenses a instalações nucleares do Irã .



“Pela primeira vez na história um reator nuclear em funcionamento foi atacado em palco de guerra. A Agência Internacional de Energia Atômica , que acompanhava esse reator, perdeu os registros e agora vai precisar fazer uma visita in loco”, relata Feijó.



O professor ressalta o posicionamento do presidente russo, Vladimir Putin , ao manter o endosso às atividades nucleares do Irã, com cinco usinas de produção de energia elétrica e mais de 200 técnicos russos no local.



“[Putin avisou] que Israel deve tirar de seus alvos quaisquer instalações nucleares iranianas, sob o perigo de atingirem pessoal russo e forçar a Rússia a tomar uma outra posição no conflito”, explica o especialista. Feijó ainda lembra que os países têm boa relação, visto que cerca 15% da população israelense tem dupla-cidadania ou origem russa.