Rússia chantageou adolescente ucraniana para cometer atos terroristas, diz jornal de Kiev Sob instruções da inteligência russa, adolescente teria montado uma bomba caseira; Moscou nega as acusações Internacional|Do R7 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 )

Agentes da SBU e da Polícia Nacional de Ternopil interceptaram o plano a tempo, neutralizando o explosivo Divulgação/serviço de imprensa do SBU

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou ter frustrado um atentado terrorista na cidade de Ternopil, no oeste do país, planejado por agentes da inteligência russa e executado por uma adolescente de 14 anos. Segundo o órgão, a jovem foi aliciada online e chantageada com imagens íntimas para colaborar com o plano. As informações são do jornal ucraniano Kiev Post.

De acordo com o SBU, a menina foi abordada após buscar um emprego de meio período no aplicativo de mensagens Telegram. Hackers russos teriam acessado remotamente seu celular e usado fotos explícitas para coagi-la.

Sob instruções da inteligência russa, ela montou uma bomba caseira e a colocou em uma mochila sob um carro próximo ao prédio da polícia local. O dispositivo seria detonado remotamente, com o objetivo de matar a própria jovem e civis nas imediações.

Agentes da SBU e da Polícia Nacional de Ternopil, no entanto, interceptaram o plano a tempo, neutralizando o explosivo. A adolescente foi detida e enfrenta acusações de tentativa de ato terrorista sob o código penal ucraniano. Se condenada, pode receber uma pena de até 10 anos de prisão e confisco de bens.

Recrutamento terrorista

Autoridades ucranianas alertaram para uma nova estratégia da inteligência russa: cooptar adolescentes para missões suicidas, eliminando-os em seguida para encobrir rastros.

“Se alguém pedir para você ‘entregar um pacote’ a um prédio administrativo, centro de recrutamento ou delegacia de polícia, saiba que estão tentando matá-lo”, advertiu o SBU.

O órgão também ligou essa tática a dois ataques ocorridos em Ivano-Frankivsk, no início de março. Na ocasião, dois adolescentes ucranianos, de 15 e 17 anos, foram aliciados pela inteligência russa ao responderem a uma oferta de emprego no Telegram. Sem saber que estavam sendo manipulados, eles receberam dinheiro para alugar um apartamento e construir explosivos disfarçados de garrafas térmicas.

No dia 11 de março, os jovens transportavam as bombas para os locais designados quando agentes russos detonaram os dispositivos remotamente via GPS. O adolescente de 17 anos morreu na hora, enquanto o de 15 anos ficou gravemente ferido. Além deles, dois pedestres ficaram feridos. Pouco depois, uma explosão atingiu o apartamento que servia de base para o grupo.

O jovem sobrevivente agora responde por associação terrorista, enquanto as autoridades investigam o envolvimento de duas adolescentes de 15 anos no complô. O SBU reforçou o alerta para que a população desconfie de recrutamentos online e denuncie qualquer atividade suspeita. A Rússia nega as acusações feitas pelo SBU.

