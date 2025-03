Rússia promove novo ataque contra a Ucrânia e deixa ao menos cinco feridos

A Rússia promoveu mais um ataque massivo com drones contra a Ucrânia, na noite de quinta-feira (20), e deixou ao menos cinco feridos. Um shopping e diversos edifícios comerciais e residenciais da cidade portuária de Odessa ficaram em chamas.



Segundo informações do serviço de emergência estadual, mais de 70 equipes de resgate se deslocaram para combater os incêndios. O bombardeio aconteceu no mesmo dia da ofensiva de Kiev contra uma base aérea russa na cidade de Engels.