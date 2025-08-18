Macron defende credibilidade do Exército ucraniano como garantia de segurança contra a Rússia

Líderes europeus se encontram, nesta segunda-feira (18), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky , para discutir um possível fim da guerra da Ucrânia . Durante a reunião na Casa Branca, o presidente francês, Emmanuel Macron , agradeceu ao comprometimento do republicano em intermediar as negociações e ressaltou uma união dos líderes pela paz no Leste Europeu.



“Todos nessa mesa são a favor da paz. Trabalhamos muito nos últimos anos para termos uma paz robusta e de longa data”, disse. Macron destacou que, “para termos uma paz de longa data para a Ucrânia e para todo o continente, precisamos de garantias de segurança”.