‘A guerra acabou quando nós atingimos diversas instalações nucleares’, diz Trump

“Acho que guerra [entre Israel e Irã] acabou, na verdade, quando nós atingimos as diversas instalações nucleares”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , em discurso durante cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que acontece em Haia, na Holanda, nesta quarta-feira (25). “Eles estão exaustos, lutaram muito, de forma violenta, e os dois lados ficaram satisfeitos de ir embora”, ressaltou.



“O Irã tem uma grande vantagem. Eles têm muito petróleo e eu não vejo que eles vão se envolver mais nas questões nucleares”, disse o presidente. Ele afirmou ainda que a China pode continuar comprando petróleo do Irã, uma vez que o país precisa de dinheiro para reconstrução após o conflito.



Sobre a mudança de lugar do urânio do Irã , Trump destacou que o ataque foi “tão rápido” que não deu tempo de trocar a localização. O republicano alertou sobre o perigo de fazer o transporte desse tipo de material, além da dificuldade. “Estavam mais ou menos 30 andares no subsolo, e tiraram tudo. Achamos que está coberto, na verdade, de granito, de concreto e de ferro”, explicou.