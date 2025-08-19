Ucrânia realiza teste de novo míssil que pode atingir Moscou; conheça
Míssil é capaz de atingir todas as bases aéreas russas de onde decolam os bombardeiros que atacam cidades ucranianas
A Ucrânia disparou um míssil de longo alcance chamado “Flamingo”, capaz de atingir Moscou pela primeira vez desde o início da invasão russa. A arma pode percorrer mais de 3.000 km e carrega uma ogiva de 1.000 kg. O teste foi realizado a partir de uma rampa de eixo duplo, e o míssil acelera com um turbofan, atingindo velocidades de até 900 km/h durante o voo de até quatro horas.
O “Flamingo” tem seis metros de envergadura e foi projetado para priorizar alcance e implantação rápida. O design da artilharia inclui entrada de ar dorsal, X-tail e resistência à guerra eletrônica. O míssil é inspirado no FP-5, desenvolvido pela empresa britânica Milanion, e está sendo produzido em uma instalação nos Cárpatos, no oeste da Ucrânia, segundo o fabricante Fire Point.
A Ucrânia vem desenvolvendo seu programa de mísseis desde o início da invasão russa, incluindo o míssil antinavio “Neptune”, que afundou o cruzador russo Moskva em abril de 2022.
O teste ocorre em meio a negociações internacionais sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Na segunda-feira (18), líderes europeus se reuniram com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, para discutir apoio ao país. Trump telefonou para Vladimir Putin e pressionou por um encontro com Volodymyr Zelensky, que pode ocorrer em Genebra nas próximas duas semanas, segundo o chanceler alemão Friedrich Merz.
Entre as propostas discutidas estão garantias semelhantes ao Artigo 5 da Otan, que obriga aliados a se defenderem mutuamente em caso de ataque, mas ainda não há definição sobre como elas seriam implementadas em um eventual acordo de paz. A Casa Branca descartou a presença de tropas americanas em solo ucraniano, mas não excluiu apoio por ar ou mar.
