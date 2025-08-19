Ucrânia realiza teste de novo míssil que pode atingir Moscou; conheça Míssil é capaz de atingir todas as bases aéreas russas de onde decolam os bombardeiros que atacam cidades ucranianas Internacional|Do R7 19/08/2025 - 19h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Ucrânia testou um novo míssil de longo alcance chamado "Flamingo", capaz de atingir Moscou.

O míssil tem alcance superior a 3.000 km e pode carregar uma ogiva de 1.000 kg.

O teste coincide com negociações internacionais sobre segurança para a Ucrânia, incluindo apoio dos EUA.

Propostas de garantias de defesa semelhantes ao Artigo 5 da Otan estão sendo discutidas, sem confirmação sobre sua implementação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Teste ocorre em meio a negociações internacionais sobre garantias de segurança para a Ucrânia Reprodução/ZN.ua

A Ucrânia disparou um míssil de longo alcance chamado “Flamingo”, capaz de atingir Moscou pela primeira vez desde o início da invasão russa. A arma pode percorrer mais de 3.000 km e carrega uma ogiva de 1.000 kg. O teste foi realizado a partir de uma rampa de eixo duplo, e o míssil acelera com um turbofan, atingindo velocidades de até 900 km/h durante o voo de até quatro horas.

O “Flamingo” tem seis metros de envergadura e foi projetado para priorizar alcance e implantação rápida. O design da artilharia inclui entrada de ar dorsal, X-tail e resistência à guerra eletrônica. O míssil é inspirado no FP-5, desenvolvido pela empresa britânica Milanion, e está sendo produzido em uma instalação nos Cárpatos, no oeste da Ucrânia, segundo o fabricante Fire Point.

A Ucrânia vem desenvolvendo seu programa de mísseis desde o início da invasão russa, incluindo o míssil antinavio “Neptune”, que afundou o cruzador russo Moskva em abril de 2022.

O teste ocorre em meio a negociações internacionais sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Na segunda-feira (18), líderes europeus se reuniram com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, para discutir apoio ao país. Trump telefonou para Vladimir Putin e pressionou por um encontro com Volodymyr Zelensky, que pode ocorrer em Genebra nas próximas duas semanas, segundo o chanceler alemão Friedrich Merz.

‌



Entre as propostas discutidas estão garantias semelhantes ao Artigo 5 da Otan, que obriga aliados a se defenderem mutuamente em caso de ataque, mas ainda não há definição sobre como elas seriam implementadas em um eventual acordo de paz. A Casa Branca descartou a presença de tropas americanas em solo ucraniano, mas não excluiu apoio por ar ou mar.

Ukraine strategically releases a first video of its army firing the new Ukrainian-produced Flamingo cruise missile at Russian forces.



The new mass-produced missile has a range of 3000 km and carries a 1150 kg warhead. pic.twitter.com/GkurctPFF3 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2025

Perguntas e respostas

Qual é o novo míssil testado pela Ucrânia? A Ucrânia testou um míssil de longo alcance chamado “Flamingo”, que pode atingir Moscou. Este é o primeiro teste do míssil desde o início da invasão russa. Quais são as características do míssil Flamingo? O míssil Flamingo pode percorrer mais de 3.000 km e carrega uma ogiva de 1.000 kg. Ele é projetado para priorizar alcance e implantação rápida, possui seis metros de envergadura, acelera com um turbofan e atinge velocidades de até 900 km/h durante um voo que pode durar até quatro horas. Onde e como o míssil Flamingo foi desenvolvido? O míssil Flamingo foi inspirado no FP-5, desenvolvido pela empresa britânica Milanion, e está sendo produzido em uma instalação nos Cárpatos, no oeste da Ucrânia, conforme informações do fabricante Fire Point. Qual é o contexto do teste do míssil? O teste do míssil ocorre em meio a negociações internacionais sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Líderes europeus se reuniram com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir apoio ao país, e há planos para um encontro entre Trump e Volodimir Zelensky em Genebra nas próximas semanas. Quais são as propostas discutidas nas negociações de segurança? Entre as propostas discutidas estão garantias semelhantes ao Artigo 5 da Otan, que obriga aliados a se defenderem mutuamente em caso de ataque. No entanto, ainda não há definição sobre como essas garantias seriam implementadas em um eventual acordo de paz. Qual é a posição da Casa Branca em relação ao apoio militar à Ucrânia? A Casa Branca descartou a presença de tropas americanas em solo ucraniano, mas não excluiu a possibilidade de apoio aéreo ou marítimo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp