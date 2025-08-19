Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista

Em ligação telefônica de cerca de 40 minutos nesta segunda-feira (18), o presidente americano Donald Trump propôs a Vladimir Putin, da Rússia, um encontro direto com Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, além de uma reunião trilateral com a participação dos Estados Unidos. Putin ainda não se pronunciou, mas o chanceler alemão, Friedrich Merz , estima que o encontro possa acontecer em até duas semanas.



Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirma que o líder ucraniano tem o apoio da Europa como carta na manga, mas não deve — e nem pode — negociar a concessão de territórios à Rússia.



“Isso é contra o artigo 73 da Constituição da Ucrânia. Para ceder territórios, teriam que ser feitos referendos, ou pelo menos um grande referendo nacional. E não tem como fazer referendos em território ocupado. O que realmente deve acontecer é um congelamento dessa guerra”, diz. Ele ainda destaca a possibilidade de envio de tropas europeias para lutar no lado ucraniano.