Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz com a Ucrânia, diz Casa Branca ‘Trump está buscando entender o que os dois lados querem, os dois vão ter que ceder e sairão um pouco infelizes’, diz porta-voz Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Putin concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz com a Ucrânia, segundo a Casa Branca.

Os EUA continuarão a coordenar as negociações de paz com a participação do vice-presidente e do secretário de Estado.

Donald Trump acredita que ambos os lados precisarão ceder para chegar a um acordo satisfatório.

A organização de uma reunião bilateral entre Putin e Zelensky já está em andamento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin e Trump se encontraram na última semana Daniel Torok/Official White House Photo - 15.8.2025

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz para o conflito com a Ucrânia, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (19).

Segundo ela, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, continuarão a coordenar com os ucranianos as negociações de paz.

Leavitt destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, entende que garantias de segurança são importantes para o fim da guerra, mas ressaltou que tropas americanas “não estarão no terreno”.

“Trump está buscando entender o que os dois lados querem, os dois vão ter que ceder e sairão um pouco infelizes”, afirmou.

‌



A secretária mencionou que Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estão dispostos a conversar, e Trump espera que a reunião entre os líderes aconteça.

Segundo Leavitt, a organização para a reunião já está em curso, mas não detalhou onde o encontro pode acontecer. “A ideia de reunião bilateral acontece após conversa com Putin, Zelensky e europeus”, acrescentou.

‌



Leavitt disse que a Rússia e “todos os outros países” respeitam os EUA novamente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Leia perguntas e respostas sobre o assunto

O que a Casa Branca anunciou sobre o processo de paz entre Rússia e Ucrânia?

‌



A Casa Branca, através da secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz para o conflito com a Ucrânia.

Quem está coordenando as negociações de paz?

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, continuarão a coordenar as negociações de paz com os ucranianos.

Qual é a posição do presidente Donald Trump sobre o fim da guerra?

Donald Trump acredita que garantias de segurança são essenciais para o fim da guerra, mas enfatizou que tropas americanas não estarão no terreno. Ele está buscando entender as demandas de ambos os lados, afirmando que ambos terão que ceder e que sairão um pouco infelizes.

O que foi mencionado sobre a disposição de Putin e Zelensky para conversas?

Karoline Leavitt mencionou que tanto Putin quanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estão dispostos a conversar, e Trump espera que uma reunião entre os líderes aconteça.

Há informações sobre a organização da reunião entre os líderes?

Leavitt afirmou que a organização para a reunião já está em andamento, mas não forneceu detalhes sobre o local do encontro. Ela destacou que a ideia da reunião bilateral surge após conversas com Putin, Zelensky e líderes europeus.

Qual é a visão da Casa Branca sobre a relação da Rússia com os EUA?

Leavitt declarou que a Rússia e “todos os outros países” estão respeitando os EUA novamente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp