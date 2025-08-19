Putin concordou em iniciar próxima fase do processo de paz com a Ucrânia, diz Casa Branca
‘Trump está buscando entender o que os dois lados querem, os dois vão ter que ceder e sairão um pouco infelizes’, diz porta-voz
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz para o conflito com a Ucrânia, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (19).
Segundo ela, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, continuarão a coordenar com os ucranianos as negociações de paz.
leia mais
Leavitt destacou que o presidente dos EUA, Donald Trump, entende que garantias de segurança são importantes para o fim da guerra, mas ressaltou que tropas americanas “não estarão no terreno”.
“Trump está buscando entender o que os dois lados querem, os dois vão ter que ceder e sairão um pouco infelizes”, afirmou.
A secretária mencionou que Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estão dispostos a conversar, e Trump espera que a reunião entre os líderes aconteça.
Segundo Leavitt, a organização para a reunião já está em curso, mas não detalhou onde o encontro pode acontecer. “A ideia de reunião bilateral acontece após conversa com Putin, Zelensky e europeus”, acrescentou.
Leavitt disse que a Rússia e “todos os outros países” respeitam os EUA novamente.
Leia perguntas e respostas sobre o assunto
O que a Casa Branca anunciou sobre o processo de paz entre Rússia e Ucrânia?
A Casa Branca, através da secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordou em iniciar a próxima fase do processo de paz para o conflito com a Ucrânia.
Quem está coordenando as negociações de paz?
O vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, continuarão a coordenar as negociações de paz com os ucranianos.
Qual é a posição do presidente Donald Trump sobre o fim da guerra?
Donald Trump acredita que garantias de segurança são essenciais para o fim da guerra, mas enfatizou que tropas americanas não estarão no terreno. Ele está buscando entender as demandas de ambos os lados, afirmando que ambos terão que ceder e que sairão um pouco infelizes.
O que foi mencionado sobre a disposição de Putin e Zelensky para conversas?
Karoline Leavitt mencionou que tanto Putin quanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estão dispostos a conversar, e Trump espera que uma reunião entre os líderes aconteça.
Há informações sobre a organização da reunião entre os líderes?
Leavitt afirmou que a organização para a reunião já está em andamento, mas não forneceu detalhes sobre o local do encontro. Ela destacou que a ideia da reunião bilateral surge após conversas com Putin, Zelensky e líderes europeus.
Qual é a visão da Casa Branca sobre a relação da Rússia com os EUA?
Leavitt declarou que a Rússia e “todos os outros países” estão respeitando os EUA novamente.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp