Rússia ataca maior porto de grãos na Ucrânia

O maior porto de exportação de grãos da Ucrânia em Odessa foi alvo de um ataque russo que resultou em apagão na região. Localizado próximo à fronteira com a Romênia, o porto é crucial para as exportações ucranianas. Em resposta à detecção de um alvo aéreo no espaço romeno durante o incidente, a Romênia acionou dois caças.



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