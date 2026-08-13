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Rússia ataca maior porto de grãos na Ucrânia

Pouco antes, Volodymyr Zelensky alertou que Kiev precisa de mais mísseis de defesa aérea

Conexão Record News|Do R7

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O maior porto de exportação de grãos da Ucrânia em Odessa foi alvo de um ataque russo que resultou em apagão na região. Localizado próximo à fronteira com a Romênia, o porto é crucial para as exportações ucranianas. Em resposta à detecção de um alvo aéreo no espaço romeno durante o incidente, a Romênia acionou dois caças.

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