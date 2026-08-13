Trump autoriza ataques cibernéticos contra criminosos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando que permite a empresas privadas norte-americanas realizarem ataques cibernéticos contra organizações criminosas internacionais. Essas operações necessitam de autorização prévia da Casa Branca. Embora o documento não mencione grupos específicos pelo nome, é relevante lembrar que recentemente facções como o PCC e o Comando Vermelho foram classificadas como terroristas pelos EUA.



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