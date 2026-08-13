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Viagem de Vladimir Putin causa protestos no Japão

Arquipélago é centro de disputa territorial com Moscou; embaixador russo foi convocado

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou uma visita às ilhas Curilas, um arquipélago no centro de uma disputa territorial entre Moscou e Tóquio. A presença do líder russo nas ilhas provocou reações imediatas do governo japonês.

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