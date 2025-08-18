Zelensky e Putin devem agendar reunião ainda hoje, anuncia Donald Trump Encontro direto entre líderes da Ucrânia e da Rússia é articulado após conversas de Volodymyr Zelensky com Donald Trump em Washington Internacional|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump anuncia possível reunião entre Zelensky e Putin para hoje.

O encontro visa buscar soluções para o fim da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Trump sugere que um cessar-fogo poderia ser um primeiro passo nas negociações.

Chefes de Estado europeus enfatizam a necessidade de garantias de segurança para a Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump prometeu ligar ainda nesta segunda (18) para Putin e marcar reunião com Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que uma reunião entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o líder russo, Vladimir Putin, deverá ser marcada até o fim do dia, em tentativa de abrir caminho para o fim da guerra.

A declaração foi feita durante encontro na Casa Branca, em Washington, com a presença de Zelensky.

“Teremos uma reunião. Acho que se tudo correr bem hoje, teremos um encontro trilateral e acredito que haverá uma chance razoável de encerrar o conflito quando isso acontecer”, disse Trump, acrescentando que pretende telefonar a Putin para discutir a agenda.

Conforme o republicano, uma solução duradoura depende do diálogo direto entre Kiev e Moscou, com eventual participação americana.

‌



“Tenho a sensação de que você [Zelensky] e Putin encontrarão uma saída. Não significa que eu queira estar envolvido, mas farei esse esforço porque salvaremos muitas vidas”, declarou.

Embora tenha descartado um cessar-fogo imediato no início das conversas, Trump admitiu, mais tarde, diante de outros líderes europeus, que esse poderia ser um primeiro passo: “Todos preferiríamos uma trégua imediata enquanto trabalhamos em um acordo de paz. Talvez algo assim possa ocorrer”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outros chefes de Estado

Alguns chefes de Estado, no entanto, insistiram na necessidade de paralisação dos combates antes do avanço das negociações. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ressaltou não imaginar novos encontros sem a definição de uma trégua.

O presidente da França, Emmanuel Macron, classificou a interrupção dos ataques como “uma necessidade” e disse apoiar “essa ideia com firmeza”. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, acrescentou que qualquer entendimento exige garantias de segurança sólidas para a Ucrânia.

‌



Trump, por sua vez, afirmou que Putin aceitou discutir medidas de proteção a Kiev, o que incluiria participação dos Estados Unidos em coordenação com os países europeus.

“Quando se trata de segurança, haverá muita ajuda. Eles [europeus] são a linha de frente, mas nós os apoiaremos”, declarou.

Segundo a imprensa alemã, o presidente americano chegou a interromper conversas com líderes europeus em Washington para ligar a Putin, adiantando os planos de marcar a reunião com Zelensky ainda nesta segunda-feira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual foi o anúncio feito por Donald Trump sobre a reunião entre Zelensky e Putin? Donald Trump anunciou que uma reunião entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder russo Vladimir Putin deve ser marcada ainda hoje, com o objetivo de buscar o fim da guerra. Onde foi feita a declaração de Trump? A declaração foi feita durante um encontro na Casa Branca, em Washington, que contou com a presença de Zelensky. O que Trump disse sobre a possibilidade de um encontro trilateral? Trump mencionou que, se tudo correr bem, haverá um encontro trilateral e expressou a crença de que isso poderia oferecer uma chance razoável de encerrar o conflito. Qual é a visão de Trump sobre a solução do conflito? Trump afirmou que uma solução duradoura depende do diálogo direto entre Kiev e Moscou, com possível participação dos Estados Unidos. Trump descartou a ideia de um cessar-fogo imediato? Sim, Trump descartou um cessar-fogo imediato no início das conversas, mas admitiu que isso poderia ser um primeiro passo para um acordo de paz. O que líderes europeus disseram sobre a necessidade de uma trégua? Alguns líderes europeus, como o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, insistiram na necessidade de uma trégua antes de avançar nas negociações. Qual foi a posição de Trump sobre a segurança da Ucrânia? Trump afirmou que Putin aceitou discutir medidas de proteção a Kiev, incluindo a participação dos Estados Unidos em coordenação com países europeus. O que a imprensa alemã relatou sobre as ações de Trump durante as conversas? A imprensa alemã informou que Trump interrompeu conversas com líderes europeus para ligar a Putin, apressando os planos de marcar a reunião com Zelensky.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp