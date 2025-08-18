Trump e Zelensky falam em reunião trilateral com Putin para buscar fim da guerra na Ucrânia Presidentes dos EUA e da Ucrânia ressaltaram necessidade de uma solução diplomática duradoura para a guerra Internacional|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump e Zelensky se reuniram para discutir uma reunião trilateral com Putin visando o cessar-fogo na Ucrânia.

Ambos destacaram a necessidade de uma solução diplomática permanente para o conflito.

Trump acredita que a reunião a três pode trazer uma chance razoável de encerrar a guerra.

Zelensky enfatizou a urgência da situação, com ataques diários à Ucrânia, e expressou prontidão para a trilateral. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump recebeu Zelensky na Casa Branca nesta segunda Daniel Torok/Official White House Photo - 25.6.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defenderam nesta segunda-feira (18) a realização de uma reunião trilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, como tentativa de alcançar um cessar-fogo no conflito entre os dois países europeus.

Trump e Zelensky se encontraram na Casa Branca nesta tarde. Ambos ressaltaram a necessidade de uma solução diplomática que seja permanente e duradoura. O presidente dos EUA disse que vai ligar para Putin assim que acabar a reunião com Zelensky.

“Vamos ter uma ligação telefônica logo após essas reuniões de hoje. E poderemos ou não ter uma trilateral. Se não tivermos uma trilateral, a luta continua. E se tivermos, temos uma boa chance [de acabar com a guerra]. Acho que se tivermos uma trilateral, há uma boa chance de talvez acabar com ela”, opinou.

Trump destacou os encontros recentes com Putin e reforçou acreditar que existe uma “chance razoável” de encerrar a guerra caso a reunião a três se concretize. “Bem, vamos trabalhar com a Ucrânia, vamos trabalhar com todos, e vamos garantir que, se houver paz, ela dure a longo prazo. Não estamos falando de uma paz de dois anos para depois acabarmos nessa confusão de novo”, afirmou.

‌



O presidente americano também ressaltou que tanto Zelensky quanto Putin desejam o fim do conflito. “Este senhor [Zelensky] quer que ela acabe, e Vladimir Putin quer que ela acabe. Acho que o mundo inteiro está cansado disso. E nós vamos acabar com isso”, declarou.

Trump acrescentou que os Estados Unidos oferecerão garantias de segurança à Ucrânia, reforçando o apoio de parceiros europeus e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

‌



“Em termos de segurança, haverá muita ajuda. Vai ser bom. Eles são a primeira linha de defesa porque estão lá. Eles são a Europa, mas nós também os ajudaremos. Estaremos envolvidos”, afirmou Trump. “Daremos a eles uma proteção muito boa, uma segurança muito boa. Isso faz parte“, acrescentou.

Zelensky, por sua vez, agradeceu os esforços pessoais de Trump e afirmou que a Ucrânia está pronta para a reunião trilateral. “Estamos prontos para uma trilateral, como o presidente disse. Este é um bom sinal. Acho que isso é muito bom”, disse o líder ucraniano.

‌



Ele também lembrou a gravidade da situação vivida diariamente pelo país dele. “Vivemos sob ataques diários. Hoje houve muitos ataques e muitas pessoas feridas. Precisamos parar esta guerra para deter a Rússia.”

Trump enfatizou ainda que a busca pela paz não pode ser provisória. “Teremos uma paz duradoura. Espero que seja imediatamente. Espero que não precise continuar. E acho que as pessoas do mundo inteiro ficarão muito felizes quando isso for anunciado”, afirmou o presidente dos EUA.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp