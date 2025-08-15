Governo lança pacote de apoio a exportadores afetados por tarifas
Medidas incluem crédito e prorrogação de impostos para empresas atingidas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O governo federal anunciou um pacote de medidas para apoiar empresas impactadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos. O programa, denominado "Brasil Soberano", visa oferecer crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas, com a contrapartida de manutenção dos empregos pelas empresas beneficiadas.
O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, analisa que, apesar de as medidas oferecerem alívio imediato, não resolvem o problema a longo prazo sem uma reversão das tarifas. As linhas de crédito priorizam empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos, e o governo enfrenta desafios operacionais para garantir que as contrapartidas sejam cumpridas.
Além disso, o governo busca diversificar mercados para mitigar os impactos negativos. A criação de uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego visa fiscalizar o cumprimento das contrapartidas, mas a eficácia desse monitoramento é questionada devido às dificuldades operacionais. As medidas têm impacto fiscal estimado em R$ 9 bilhões, com o governo solicitando que esse gasto fique fora da meta fiscal definida.
Quais medidas foram anunciadas pelo governo para apoiar exportadores afetados por tarifas?
O governo federal anunciou um pacote denominado ‘Brasil Soberano’, que inclui crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas, com a condição de que as empresas beneficiadas mantenham os empregos.
Qual a análise feita pelo economista Joelson Sampaio sobre as medidas do governo?
Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, destaca que as medidas oferecem alívio imediato, mas não resolvem o problema a longo prazo sem a reversão das tarifas. Ele também aponta que as linhas de crédito priorizam empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos.
Como o governo pretende diversificar os mercados para mitigar impactos negativos?
O governo busca diversificar mercados e criou uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para fiscalizar o cumprimento das contrapartidas, embora a eficácia deste monitoramento seja questionada devido a dificuldades operacionais.
Qual é o impacto fiscal estimado das medidas anunciadas?
As medidas têm um impacto fiscal estimado em R$ 9 bilhões, com o governo pedindo que esse gasto seja excluído da meta fiscal estabelecida.
Veja também
O economista Joelson Sampaio, professor da FGV EESP, avalia a efetividade dessas medidas e seus reflexos na economia brasileira
Podcast JR 15 min playlist
1/17
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!