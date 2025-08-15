Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Governo lança pacote de apoio a exportadores afetados por tarifas

Medidas incluem crédito e prorrogação de impostos para empresas atingidas

Podcast JR 15 min|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Governo federal lança pacote "Brasil Soberano" para apoiar exportadores afetados por tarifas dos EUA.
  • As medidas incluem crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas com contrapartida de manutenção de empregos.
  • Especialistas apontam que as medidas são paliativas e não resolvem o problema sem a reversão das tarifas.
  • Criada uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para fiscalizar cumprimento das contrapartidas, mas eficiência do monitoramento é questionada.

 

O governo federal anunciou um pacote de medidas para apoiar empresas impactadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos. O programa, denominado "Brasil Soberano", visa oferecer crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas, com a contrapartida de manutenção dos empregos pelas empresas beneficiadas.

O economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, analisa que, apesar de as medidas oferecerem alívio imediato, não resolvem o problema a longo prazo sem uma reversão das tarifas. As linhas de crédito priorizam empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos, e o governo enfrenta desafios operacionais para garantir que as contrapartidas sejam cumpridas.

Além disso, o governo busca diversificar mercados para mitigar os impactos negativos. A criação de uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego visa fiscalizar o cumprimento das contrapartidas, mas a eficácia desse monitoramento é questionada devido às dificuldades operacionais. As medidas têm impacto fiscal estimado em R$ 9 bilhões, com o governo solicitando que esse gasto fique fora da meta fiscal definida.

Quais medidas foram anunciadas pelo governo para apoiar exportadores afetados por tarifas?

O governo federal anunciou um pacote denominado ‘Brasil Soberano’, que inclui crédito subsidiado, prorrogação de tributos e estímulo a compras públicas, com a condição de que as empresas beneficiadas mantenham os empregos.


Qual a análise feita pelo economista Joelson Sampaio sobre as medidas do governo?

Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, destaca que as medidas oferecem alívio imediato, mas não resolvem o problema a longo prazo sem a reversão das tarifas. Ele também aponta que as linhas de crédito priorizam empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos.

Como o governo pretende diversificar os mercados para mitigar impactos negativos?

O governo busca diversificar mercados e criou uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para fiscalizar o cumprimento das contrapartidas, embora a eficácia deste monitoramento seja questionada devido a dificuldades operacionais.


Qual é o impacto fiscal estimado das medidas anunciadas?

As medidas têm um impacto fiscal estimado em R$ 9 bilhões, com o governo pedindo que esse gasto seja excluído da meta fiscal estabelecida.

Veja também


O economista Joelson Sampaio, professor da FGV EESP, avalia a efetividade dessas medidas e seus reflexos na economia brasileira

Podcast JR 15 min playlist

1/17

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.