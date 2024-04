Podcast JR 15 Min #890 | Vacinação nas escolas: campanha tenta ampliar cobertura vacinal

Alto contraste

O Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação dentro de escolas. O objetivo é reforçar e ampliar as coberturas vacinais entre crianças e adolescentes. Sarampo, gripe, poliomielite, febre amarela e dengue são alguns dos alvos da ação. Em outra importante medida, o ministério alterou o esquema de imunização contra o HPV, que agora passa a ser em dose única. A vacinação no ambiente escolar será eficiente para aumentar adesão? Tratando-se de imunização, como a escola pode ser referência no cuidado com as crianças e adolescentes? Quais outras estratégias podem ser utilizadas para ampliar a cobertura vacinal? Celso Freitas e a repórter Lívia Veiga conversam com a médica pediátrica e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Flávia Bravo.