Podcast JR 15 Min #885 | Problemas de saúde e crises: qual é o futuro da família real britânica? Celso Freitas e a correspondente da RECORD na Europa, Patricia Nielsen, conversam com o doutor em comunicação e especialista em realeza britânica, Renato de Almeida Vieira e Silva

Depois de várias semanas de mistério e de muita especulação, Kate Middleton confirmou em um vídeo que está em tratamento contra um câncer. Os boatos sobre o estado de saúde da princesa de Gales surgiram após fãs e jornalistas notarem a ausência dela em compromissos da realeza britânica. A divulgação do tratamento contra a doença foi feita em meio a várias polêmicas, entre elas a adulteração de uma foto em que Kate estaria com os filhos sem apresentar qualquer sinal de problema.

Além do drama vivido pela princesa, os britânicos também acompanham de perto o estado de saúde do rei Charles 3º, que, assim como a princesa, está em tratamento contra um câncer. Por que a realeza tentou esconder o estado de saúde da princesa? Os dois casos aumentam ainda mais a fragilidade da família britânica? E como os escândalos recentes afetam a popularidade da monarquia? Celso Freitas e a correspondente da RECORD na Europa, Patricia Nielsen, conversam com o doutor em comunicação e especialista em realeza britânica, Renato de Almeida Vieira e Silva.