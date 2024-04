Podcast JR 15 Min #881 | Chuva ou má gestão: de quem é a culpa pelos apagões e seus efeitos?

Alto contraste

Uma semana de caos. Moradores e comerciantes da região central de São Paulo enfrentaram vários apagões nos últimos dias e os prejuízos se acumularam. A sequência de falhas na rede elétrica fez o número de reclamações no Procon disparar. Somente no intervalo de dois dias, a alta foi superior a 260%. Um cenário que não é exclusivo da capital paulista e se repete, com frequência, em outras regiões do país. Quais são as consequências de uma queda de energia? As responsabilidades das concessionárias de energia elétrica em relação à população? E como os consumidores prejudicados podem buscar reparação de danos? Celso Freitas e o repórter Leandro Stoliar conversam com a advogada especialista em Direito do Consumidor, Roberta Densa.